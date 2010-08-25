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В Китае, на месте катастрофы самолета авиакомпании «Хэнань Эрлайнз» нашли один из «черных ящиков»

25 августа 2010 08:08
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Данные бортовых самописцев помогут установить причину крушения судна.

По предварительным данным, посадка лайнера проходила в условиях плохой видимости. В районе аэропорта стоял сильный туман.

Напомним, катастрофа произошла накануне в городе Ичунь. Лайнер, летевший из Харбина, «проскочил» взлетно-посадочную полосу, при ударе развалился на части и загорелся. На борту находились 96 человек, 42 из них погибли. В числе выживших командир экипажа, однако, он тяжело ранен и пока не может давать показания.

# Аварии # авто # Фотофакт

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