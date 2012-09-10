В Каменецком районе «БМВ» на повороте вылетел в кювет и перевернулся. Погибли 5 человек

Новости Беларуси. В Каменецком районе Брестской области расследуют причины ДТП, которое унесло жизни пятерых молодых людей. Водитель «БМВ» не рассчитал скорость движения и на закруглении дороги не справился с управлением. Машина слетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Все пятеро пассажиров погибли, среди них две девушки 16 и 17 лет. Водитель с травмами доставлен в больницу , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном комитете.

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Во время опрокидывания автомобиля все пять пассажиров вылетели из транспортного средства. То есть сотрудниками ГАИ они были обнаружены в непосредственной близости. Девушка, которой было 16 лет, скончалась, когда была доставлена в больницу.

Вячеслав Сацевич, начальник Каменецкого районного отдела следственного комитета:

Автомашина съехала с проезжей части дороги, пролетела значительное расстояние по полю, расположенному возле дороги. На данный момент говорить о виновности водителя я бы не стал. Так как назначен ряд экспертиз. В том числе и по наличию алкоголя в крови у водителя и пассажиров. Автотехнические и трассологические экспертизы. После сбора доказательств можно будет сделать вывод о виновности или невиновности водителя.

В живых остался 24-х-летний водитель. По словам специалистов, спасли жизнь молодому человеку ремень и подушка безопасности. На данный момент водитель автомобиля находится в отделении реанимации Каменецкой районной больницы.

Иван Карасинский, главный врач Каменецкой центральной районной больницы:

Проапперирован. У парня тупая травма живота. Состояние — стабильно тяжёлое.