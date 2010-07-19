В Индии экспресс на полной скорости врезался в пассажирский состав

Экспресс, следовавший в Калькутту, на полной скорости врезался в стоявший на платформе пассажирский состав.

По последним данным, свыше 50 человек погибли, около 200 получили ранения при столкновении двух поездов в штате Западная Бенгалия. Данных о точном количестве пассажиров нет. По сообщениям очевидцев, вагоны были переполнены.

Причины аварии пока не установлены. Известно, что поезд ехал с 6-часовым опозданием.

На месте трагедии работают спасатели. Они вызволяют пострадавших из искорёженных вагонов. Им помогают местные жители.