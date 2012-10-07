В Гродно уличные гонщики насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Происшествие с участием стритрейсеров – уличных гонщиков – произошло вечером 5 октября в Гродно.

Прямо на пешеходном переходе 19-летний водитель, участвовавший в гонках на автомобиле Volkswagen, сбил 49-летнюю женщину. От удара женщина пролетела 30 метров и попала под колеса BMW. Около 30 метров автомобиль протащил женщину по дороге. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как выяснилось, Volkswagen двигался со скоростью не менее 100 километров в час. Водитель Volkswagen год назад получил права. За это время молодой человек пять раз получал штрафы. Парень, который управлял BMW, за пять лет водительского стажа неоднократно лишался водительского удостоверения за превышение скорости, кроме того задерживался за рулём в пьяном виде. Меру наказания для каждого стритрейсера установит суд.

К несчастью, гонки с участием стритрейсеров не в первый раз заканчиваются трагично. Так, в Москве в сентябре 2010 во время закрытия летнего сезона дрэгрейсинга – гонок по прямой на 402 метра один из участников на автомобиле Nissan не справился с управлением и на огромной скорости протаранил толпу зрителей. Удар был такой силы, что люди разлетелись на несколько десятков метров, а автомобиль вырвал с корнями дерево. В результате аварии 25-летний парень погиб на месте, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.