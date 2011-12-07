В Гродно переполненный пассажирский автобус снес забор и кирпичный сарай

Переполненный пассажирский автобус попал в аварию в центре Гродно. В час пик, на одной из оживлённых улиц, МАЗ отъехал от остановки и неожиданно потерял управление.

Сбив металлическое ограждение, автобус выехал на полосу встречного движения. После чего влетел во двор частного дома. На пути общественного транспорта оказался кирпичный сарай. От удара строение было полностью разрушено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот неожиданный манёвр завершился относительно удачно. На оживлённой улице удалось избежать столкновения с другими автомобилями. Да и удар в стену ветхой постройки был не очень сильным. В итоге никто из многочисленных пассажиров автобуса не пострадал. К медикам никто не обратился. Почему произошла авария? На этот вопрос ответили пассажиры передних сидений. Водителю стало плохо за рулём.

Анатолий Пракопик, пассажир автобуса:

Он потихоньку стал выезжать с остановки на филармонии. Потом резко начал идти вперёд. Все начали кричать, чтобы он остановился, а он дальше вперёд поехал, и вот сюда прямо заехал.

Все люди самостоятельно покинули автобус. Прибывшие медики констатировали сердечный приступ у водителя.

Валерий Кощиц, врач травматологической бригады скорой помощи:

Умер во время движения. Когда приехали, уже зрачки были расширены. Ни дыхания, ничего не было. Клиническая смерть.

Такая смерть пятидесятилетнего водителя для сотрудников городского автобусного парка, где он работал, стала полной неожиданностью. Мужчина ни разу не жаловался на здоровье, не злоупотреблял спиртными напитками, да и нагрузки в последние дни были не большими.

Владимир Новик, первый заместитель директора гродненского автобусного парка:

Жалоб на здоровье за последние пять лет, вернее за пять лет, которые он отработал, у него не было. У нас каждый водитель перед выездом проходит врача, жалоб у него тоже не было. Он отработал на сегодняшний день после выходного пять дней. В полную смену только три дня.

Евгений Дудко, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

На месте происшествия работала следственно оперативная группа, другие службы. И в течение часа последствия ДТП ликвидировались. И не было никаких проблем в обеспечении безопасности дорожного движения на этом очень сложном участке дороги.

Хоть, авария и случилась в час пик, это не повлияло на расписание городского транспорта. Здесь несколько полос интенсивного движения. Благодаря внимательности других водителей и пешеходов, удалось избежать более масштабного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.