В Гомельской области насмерть разбился 77-летний скутерист

Новости Беларуси. В Мозырском районе Гомельской области в результате ДТП погиб 77-летний мужчина. Пожилой человек ехал на скутере, но не справился с управлением. На транспортном средстве не было регистрационных знаков, сообщают в управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Пожилой скутерист скончался от полученных травм в реанимации.

Напомним, 3 месяца назад 17-летний парень погиб в ДТП в Логойском районе Минской области. Он ехал на мотоцикле без шлема на большой скорости и не справился с управлением. (смотрите видео)