Прямой эфир

В Гомельской области насмерть разбился 77-летний скутерист

25 июля 2013 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Мозырском районе Гомельской области в результате ДТП погиб 77-летний мужчина. Пожилой человек ехал на скутере, но не справился с управлением. На транспортном средстве не было регистрационных знаков, сообщают в управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Пожилой скутерист скончался от полученных травм в реанимации.

Напомним, 3 месяца назад 17-летний парень погиб в ДТП в Логойском районе Минской области. Он ехал на мотоцикле без шлема на большой скорости и не справился с управлением. (смотрите видео)

# Аварии # авто # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

Другие новости рубрики

Все новости
В Пинском районе легковой автомобиль упал в реку
25 июля 2013 10:16

В Пинском районе легковой автомобиль упал в реку

В Беларуси подорожал техосмотр автомобилей
25 июля 2013 09:48

В Беларуси подорожал техосмотр автомобилей

25 и 27 июля в Минске в связи с проведением торжественных мероприятий в честь 160-летия пожарной службы Беларуси будет ограничено движение
24 июля 2013 17:25

25 и 27 июля в Минске в связи с проведением торжественных мероприятий в честь 160-летия пожарной службы Беларуси будет ограничено движение