В Германии банда продавала машины с измененным пробегом

Спецоперация прошла под Мюнхеном. Задержаны около 30 человек.

Их подозревают в причастности к продажам автомобилей со скрученным пробегом. В операции участвовали более 500 полицейских и сотрудников прокуратуры. Арест наложен на 300 автомобилей, были также изъяты наличность и украшения на миллион евро.

В преступную схему были вовлечены компании по продаже и прокату автомобилей, а также фирмы, оказывающие услуги такси. Группировка действовала на территории всей Европы несколько лет. Причем ущерб, который мошенники нанесли обманутым покупателям, в одной лишь Германии оценивается почти в 5,5 миллиардов евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».