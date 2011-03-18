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В Германии банда продавала машины с измененным пробегом

18 марта 2011 09:42
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Спецоперация прошла под Мюнхеном. Задержаны около 30 человек.

Их подозревают в причастности к продажам автомобилей со скрученным пробегом. В операции участвовали более 500 полицейских и сотрудников прокуратуры. Арест наложен на 300 автомобилей, были также изъяты наличность и украшения на миллион евро.

В преступную схему были вовлечены компании по продаже и прокату автомобилей, а также фирмы, оказывающие услуги такси. Группировка действовала на территории всей Европы несколько лет. Причем ущерб, который мошенники нанесли обманутым покупателям, в одной лишь Германии оценивается почти в 5,5 миллиардов евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# авто

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