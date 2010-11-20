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В ДТП под Молодечно погиб член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси

20 ноября 2010 15:44
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71-летний профессор Иван Никитченко был за рулем автомобиля, который столкнулся с ЗИЛом.

Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси умер ночью, не приходя в сознание, сообщает www.ctv.by.

# Аварии # авто

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