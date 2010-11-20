В ДТП под Молодечно погиб член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси

Пьяный водитель маршрутки врезался в Минске в троллейбус

Авария произошла сегодня утром около 8:40 на перекрестке улиц Рафиева и Есенина. Водитель Ford Transit двигался по ул. Рафиева со стороны ул. Слободской. Он подъехал к перекрестку с ул. Есенина и врезался в притормозивший на красный сигнал светофора троллейбус. В маршрутке пассажиров не было. В троллейбусе никто не пострадал.