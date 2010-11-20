В ДТП под Молодечно погиб член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси

Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси умер ночью, не приходя в сознание, сообщает www.ctv.by.
Авария произошла около часа ночи в субботу на трассе Заафарана - Рас-Гариб в районе Красного моря. По словам Франка Вити, немецкого туриста, они возвращались в гостиницу в Хургаду после посещения пирамид, сфинкса и египетского музея в Каире.
Авария произошла сегодня утром около 8:40 на перекрестке улиц Рафиева и Есенина. Водитель Ford Transit двигался по ул. Рафиева со стороны ул. Слободской. Он подъехал к перекрестку с ул. Есенина и врезался в притормозивший на красный сигнал светофора троллейбус. В маршрутке пассажиров не было. В троллейбусе никто не пострадал.
Вчера ночью в пригороде Орши на трассе Брест — Москва сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Минска были задержаны трое граждан РФ, которые подозреваются в сбыте фальшивых российских рублей на территории белорусской столицы, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Молодые люди пытались скрыться от сотрудников милиции на BMW на большой скорости (которая превышала 170 км/ч), направляясь к границе с Россией.
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