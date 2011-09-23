В Чижовке торжественно начато строительство новой двухуровневой развязки

Она расположится в районе улицы Ташкентской и кольцевой автодороги.

Впервые такой объект построят в монолитном исполнении, без сборных конструкций. Стоимость строительства оценивается почти в 160 миллиардов рублей. Сдать развязку в эксплуатацию планируется через два года.

В столице это будет уже шестой комплекс дорожных сооружений с высокой пропускной способностью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это место строительства культурно-развлекательного спортивного комплекса «Чижовка-Арена». Вполне логично и обосновано, что за два года будут созданы дополнительные удобства, и автомобилисты смогут очень оперативно, с двух сторон движения по кольцевой автодороге въехать в микрорайон Чижовка и попасть к арене. Это очень правильно.