В центре Минска автобус хоккейного клуба «Юность-Минск» столкнулся с машиной скорой помощи

Новости Беларуси. Сегодня около 5.30 утра в районе станции метро «Академия наук», на пересечении проспекта Независимости и улицы Сурганова произошло столкновение автобуса хоккейного клуба «Юность-Минск» с машиной скорой помощи. Удар был такой силы, что Mercedes оказался на тротуаре пр. Независимости, а автобус развернуло на 180 градусов, отбросило на противоположную сторону проезжей части, где он врезался в столб.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи Mercedes Sprinter и автобуса МАЗ, принадлежащего ХК «Юность». Сотрудниками МЧС из первой машины освобожден водитель, с травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу скорой помощи.

Как сообщает ГАИ, в аварии пострадали трое человек, которые находились в автомобиле «скорой» — врач, фельдшер и водитель.

Отдел дознания ГАИ:

По предварительным данным, автобус двигался по пр. Независимости (со стороны ул. Калинина в направлении ул. Дорошевича). А автомобиль «скорой» ехал по ул. Сурганова (со стороны ул. Я. Коласа). В этот момент светофор работал в обычном режиме. Какие сигналы горели, сейчас уточняется. Но как сообщали очевидцы, перед перекрестком автомобиль «скорой» включил спецсигналы.

Автобус возвращался из аэропорта, куда отвез хоккеистов. Водитель не пострадал. В автобусе отутствуют почти все стекла, также выбита дверь. Причины произошедшего выясняются. Движение транспорта на месте аварии восстановлено.