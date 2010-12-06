В центре Киева автобус с детьми ушел под землю

Автобус провалился под землю, когда пытался припарковаться в арке между домами. На место происшествия сразу выехали спасатели из спецотряда МЧС, которые с помощью домкрата подняли заднюю часть транспортного средства и отбуксировали его в безопасное место. Пассажиры «Богдана» не пострадали и покинули салон до приезда спасателей.
Накануне в месте, где пытался припарковаться автобус, проводились ремонтные работы, во время которых был снят асфальт и засыпан щебень, сообщает www.ctv.by со ссылкой на podrobnosti.ua.