В центре Киева автобус с детьми ушел под землю

Автобус «Богдан», который вез 10 детей на выступление в консерваторию, провалился под асфальт.

Автобус провалился под землю, когда пытался припарковаться в арке между домами. На место происшествия сразу выехали спасатели из спецотряда МЧС, которые с помощью домкрата подняли заднюю часть транспортного средства и отбуксировали его в безопасное место. Пассажиры «Богдана» не пострадали и покинули салон до приезда спасателей.