В центре Гомеля рейсовый автобус вылетел на тротуар: погибла женщина-пешеход, проходившая мимо

Новости Беларуси. 16 января в Гомеле произошло дорожно-транспортное происшествие, которое буквально взбудоражило весь город. Около полудня рейсовый автобус вылетел с проезжей части на тротуар. Многотонная машина неслась по пешеходной зоне и газонам не один десяток метров, сметая на своем пути лавочки, урны, ограждения, деревья и кусты. К несчастью, на пути у неуправляемого на тот момент автобуса оказалась женщина – спасти ее не удалось. Но это далеко не все пострадавшие.

Автобус двигался в точности со своим графиком и расписанием. В какой-то момент он просто выехал с проезжей части. Что характерно, на что обращают внимание специалисты, нет никаких следом торможения. Машина просто сметала все на своем пути, пока не врезалась в деревянную скульптуру.

О том, что пережили в этот момент пассажиры автобуса, можно только догадываться. Несмотря на обеденное время, людей в салоне было много. Пенсионерка Маргарита Ивановна возвращалась этим маршрутом из больницы.

Маргарита Морозова, пассажир автобуса № 17:

Я ехала в этом автобусе, сидела на переднем сидении. Доехали мы до Пионерского парка, раздался страшный треск. Автобус стало заносить в сторону. Люди начали кричать. Автобус занесло и возле большого дерева, которое лежит на асфальте, автобус остановился, водитель лежал на своем месте без сознания. Еле открыли переднюю дверь и люди начали выскакивать из этого автобуса.

К месту аварии уже через считанные минуты прибыло несколько автомобилей скорой медицинской помощи. В больницу была доставлена пассажир автобуса с переломом ноги. Кроме того, в неврологическое отделение госпитализирован водитель. По свидетельствам очевидцев, сам выйти из кабины мужчина не мог. Не исключено, что он пережил судорожный приступ. Этим объясняется и факт отсутствия следов торможения автобуса. Правда, коллеги водителя говорят, что на здоровье тот не жаловался.

Лидия Ильющенко, кондуктор автобуса № 17 автопарка № 1 Гомеля:

Нормальный человек средних лет. Стаж у него хороший.

Обед у нас был. Плохо ему не было, никаких симптомов.

Одновременно с медиками на место ДТП прибыли и спасатели: в салоне автобуса возникло возгорание и задымление. А кроме того, необходимо было освободить женщину-пешехода, которую на глазах десятков людей подмяла под себя многотонная машина. Извлечь ее из-под автобуса удалось лишь с помощью спецоборудования. К несчастью, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Она погибла практически мгновенно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Дробышевский, командир батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Выехал за пределы проезжей части по пока неустановленным причинам и совершил наезд на пешехода. Женщина от полученных ран скончалась на месте происшествия. В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа Следственного комитета, проводится проверка, причины ДТП устанавливаются.

Следственное управление Гомельского областного управления Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении водителя городского автобуса №17, который 16 января совершил наезд на пешехода, выехав на тротуар в центре Гомеля. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. 40-летний водитель автобуса после аварии доставлен в медучреждения для медицинского освидетельствования и установления возможных заболеваний, которые могли привести к резкому ухудшению самочувствия.