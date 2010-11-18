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В центре Гомеля появилась шокирующая экспозиция из искореженных автомобилей

18 ноября 2010 15:32
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Таким образом, в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП, здесь показали последствия нарушения правил дорожного движения.

В этом году только на Гомельщине в авариях погибли 140 человек, а в мире ежедневно их жертвами становится до 3,5 тысяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мария Кривоногова, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Это не просто груда метала, за каждым из автомобилей — человеческие трагедии. В одном погибли два гражданина Молдовы, а в другом парень, не справившийся с управлением, вылетел на обочину и врезался сразу в два дерева.

Александр Гавриленко, водитель:
Такие акции нужны, чтобы люди видели, что может произойти на дороге. Ведь на дорогах беспредел, не уважают друг друга даже в элементарном: дорогу не уступают, подрезают друг друга.

Экспозиция из искореженных автомобилей

Экспозиция из искореженных автомобилей

Экспозиция из искореженных автомобилей

# Аварии # авто # Фотофакт

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