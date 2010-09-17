В Бресте перевернулась маршрутка с людьми

Аварии произошла на одном из оживленных перекрестков города. Женщина-водитель, которая была за рулем легкового авто, проигнорировала знак «уступи дорогу», выехала на середину перекрестка и столкнулась с микроавтобусом.

В маршрутке ехали 10 человек. Четверо из них доставили в больницу. Одной из женщин потребовалась госпитализация. Водитель иномарки и пассажир не пострадали. Авария на несколько часов парализовала движение.

Водитель легкового автомобиля:

– Выехала с поворота, посмотрела, никого нет. Выехала, а тут он. Ничего не помню, все быстро произошло.

Корреспондент СТВ:

– С какой скоростью двигались?

Владимир Сакович, водитель маршрутного такси:

– 40-45 – километров в час.

Корреспондент СТВ:

– Получается, вам не уступили дорогу?

Владимир Сакович:

– Получается так.

Наталья Сахарчук, начальник отделения ГАИ УВД Брестского облисполкома:

– В момент аварии светофорный объекты был отключен. Женщина не уступила дорогу маршрутному транспортному средству, которое двигалось по главной дороге.