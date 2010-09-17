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В Бресте перевернулась маршрутка с людьми

17 сентября 2010 14:20
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Аварии произошла на одном из оживленных перекрестков города. Женщина-водитель, которая была за рулем легкового авто, проигнорировала знак «уступи дорогу», выехала на середину перекрестка и столкнулась с микроавтобусом.

В маршрутке ехали 10 человек. Четверо из них доставили в больницу. Одной из женщин потребовалась госпитализация. Водитель иномарки и пассажир не пострадали. Авария на несколько часов парализовала движение.

Перевернулась маршрутка с людьми

Перевернулась маршрутка с людьми

Перевернулась маршрутка с людьми

Перевернулась маршрутка с людьми

Перевернулась маршрутка с людьми

Перевернулась маршрутка с людьми

Водитель легкового автомобиля:
– Выехала с поворота, посмотрела, никого нет. Выехала, а тут он. Ничего не помню, все быстро произошло.

Корреспондент СТВ:
– С какой скоростью двигались?
Владимир Сакович, водитель маршрутного такси:
– 40-45 – километров в час.
Корреспондент СТВ:
– Получается, вам не уступили дорогу?
Владимир Сакович:
– Получается так.

Наталья Сахарчук, начальник отделения ГАИ УВД Брестского облисполкома:
– В момент аварии светофорный объекты был отключен. Женщина не уступила дорогу маршрутному транспортному средству, которое двигалось по главной дороге.

# Аварии # авто # Фотофакт

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