В Борисовском районе школьный автобус столкнулся с Citroen Xantia

Новости Беларуси. Легковой автомобиль и школьный автобус столкнулись 4 ноября недалеко от деревни Шабыньки Борисовского района.

В автобусе находились 2 взрослых и 5 детей. Они не пострадали.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

В легковом автомобиле оказались заблокированы два пассажира. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Для предотвращения воспламенения топлива спасатели выполнили пенную подушку.

Напомним, в прошлом месяце в США авария с участием школьного автобуса едва не закончилась трагедией.

Большегруз протаранил автобус в тот момент, когда из него выходили дети. В результате аварии пострадали семеро детей и трое взрослых. Все они госпитализированы. У троих школьников серьезные травмы (смотрите видео).