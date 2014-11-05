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В Борисовском районе школьный автобус столкнулся с Citroen Xantia

05 ноября 2014 08:52
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Новости Беларуси. Легковой автомобиль и школьный автобус столкнулись 4 ноября недалеко от деревни Шабыньки Борисовского района.

В автобусе находились 2 взрослых и 5 детей. Они не пострадали.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
В легковом автомобиле оказались заблокированы два пассажира. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Для предотвращения воспламенения топлива спасатели выполнили пенную подушку.

Напомним, в прошлом месяце в США авария с участием школьного автобуса едва не закончилась трагедией.

Большегруз протаранил автобус в тот момент, когда из него выходили дети. В результате аварии пострадали семеро детей и трое взрослых. Все они госпитализированы. У троих школьников серьезные травмы (смотрите видео).

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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