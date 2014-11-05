В Борисовском районе школьный автобус столкнулся с Citroen Xantia

Новости Беларуси. Легковой автомобиль и школьный
В автобусе находились 2 взрослых и 5 детей. Они не пострадали.
Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
В легковом автомобиле оказались заблокированы два пассажира. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Для предотвращения воспламенения топлива спасатели выполнили пенную подушку.
Напомним, в прошлом месяце в США авария с участием школьного автобуса едва не закончилась трагедией.
Большегруз протаранил автобус в тот момент, когда из него выходили дети. В результате аварии пострадали семеро детей и трое взрослых. Все они госпитализированы. У троих школьников серьезные травмы (смотрите видео).