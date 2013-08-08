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В Борисовском районе на мотоцикле разбились водитель-бесправник и его 15-летняя пассажирка. Тела нашли спустя 3 дня

08 августа 2013 09:53
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители выясняют подробности ДТП в Борисовском районе, которое унесло жизни двух молодых людей – мотоциклиста и девушки-пассажирки. Их тела нашли в кювете только спустя три дня после аварии, которая произошла 4 августа.

Как выяснилось, незарегистрированным мотоциклом «Ява» управлял 24-летний парень, который не имел водительского удостоверения. На повороте он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Ехавшая с ним 15-летняя девушка также погибла на месте. Мотошлемов на них не было.

В ГАИ рассказали, что с начала года по вине водителей мототранспорта произошло порядка 140 аварий, в которых 22 человека погибли и около полутора сотен получили ранения. В каждом пятом ДТП водитель был нетрезв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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