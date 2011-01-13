В ближайшие два дня машины, припаркованные на пути снегоуборочных работ, будут эвакуировать на штрафстоянки

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Резкое понижение температуры этой ночью привело к тому, что после дождя прошедшего накануне, дороги покрылись ледяной коркой.

Ситуацию может усложнить и мокрый снег, который ожидается сегодня днем. В этой связи все дорожные службы, Госавтоинспекция переведены в режим повышенной готовности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем, нерешенной пока остается еще одна проблема: горы снега во дворах и вдоль обочин дорог, хотя прошедший дождь существенно уменьшил его объемы. По этой причине дорожники Минска обращаются к автовладельцам с просьбой: помочь в уборке снега и не парковать машины на проезжей части в ближайшие два дня. Работы по очистке улиц будут вестись круглосуточно, и автомобили, находящиеся в местах работ, просто эвакуируют на штрафстоянки.