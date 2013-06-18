В Беларуси участились аварии с участием иностранцев

Новости Беларуси. В Беларуси участились аварии с участием граждан других государств. Как правило, соседних - России, Украины, Польши, Литвы.

Только в этом году по вине водителей транзитных машин произошло почти 80 ДТП, в которых погибли полтора десятка человек. И это значительно больше, чем в прошлом году.

Чаще всего причиной аварий становится банальное игнорирование правил дорожного движения, а также несоблюдение режима труда и отдыха. Выезды на встречную полосу или съезды в кюветы в большинстве случаев происходят именно из-за уснувших водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.