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В Беларуси участились аварии с участием иностранцев

18 июня 2013 11:26
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Новости Беларуси. В Беларуси участились аварии с участием граждан других государств. Как правило, соседних - России, Украины, Польши, Литвы.

Только в этом году по вине водителей транзитных машин произошло почти 80 ДТП, в которых погибли полтора десятка человек. И это значительно больше, чем в прошлом году.

Чаще всего причиной аварий становится банальное игнорирование правил дорожного движения, а также несоблюдение  режима труда и отдыха. Выезды на встречную полосу или  съезды в кюветы в большинстве случаев происходят  именно из-за уснувших водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто

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