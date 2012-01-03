В Беларуси с 1 января упростился порядок утилизации брошенных машин

Новости Беларуси. В настоящее время к категории автохлама относится около 4,5 тысяч транспортных средств, которые хранятся во дворах и прилегающих территориях.

«Бездомными» признаются автомобили без номерных знаков, со спущенными и вросшими в землю шинами, ржавым корпусом и разбитыми стеклами. Владельцу таковых выдадут предписание. И если в течение месяца он не решит проблему, то машину принудительно отправят на штрафстоянку.

Правда, в течение трех месяцев хозяин вправе потребовать возврата техники, при этом ему придется возместить затраты по эвакуации и хранению машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.