В аварии на трассе «Витебск-Гомель» погибла велосипедистка Зинаида Стагурская

Во время тренировки экс-чемпионку мира сбил джип. Иномарка, за рулем которой была гражданка России, выехала на встречную полосу, по которой ехала велосипедистка в сопровождении тренера. Его автомобиль успел свернуть, но оказался в кювете. Водитель джипа также получила травмы и находится в реанимации.



Зинаида Стагурская была чемпионкой мира по велоспорту 2000 года, победительницей самых престижных велогонок мира. В последние годы 38-летняя спортсменка жила в итальянском городке Прато и на родину приехала лишь неделю назад.



Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 317 - нарушение правил дорожного движения. Как рассказал Владимир Фролов, выезжавший на место происшествия, трагедия произошла на участке дороги Витебск-Гомель трассы Санкт-Петербург-Одесса.



По словам начальника РОВД, Зинаидой Стагурской были выполнены все условия безопасности, которые правила дорожного движения предписывают соблюдать велосипедистам.



Спортсменка готовилась к выступлению на чемпионате Беларуси.



Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Витебского РОВД Владимир Фролов.