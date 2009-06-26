В аварии на трассе «Витебск-Гомель» погибла велосипедистка Зинаида Стагурская

Во время тренировки экс-чемпионку мира сбил джип. Иномарка, за рулем которой была гражданка России, выехала на встречную полосу, по которой ехала велосипедистка в сопровождении тренера. Его автомобиль успел свернуть, но оказался в кювете. Водитель джипа также получила травмы и находится в реанимации.
Зинаида Стагурская была чемпионкой мира по велоспорту 2000 года, победительницей самых престижных велогонок мира. В последние годы 38-летняя спортсменка жила в итальянском городке Прато и на родину приехала лишь неделю назад.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 317 - нарушение правил дорожного движения. Как рассказал Владимир Фролов, выезжавший на место происшествия, трагедия произошла на участке дороги Витебск-Гомель трассы Санкт-Петербург-Одесса.
По словам начальника РОВД, Зинаидой Стагурской были выполнены все условия безопасности, которые правила дорожного движения предписывают соблюдать велосипедистам.
Спортсменка готовилась к выступлению на чемпионате Беларуси.
Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до 5 лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Витебского РОВД Владимир Фролов.