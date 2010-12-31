Прямой эфир

В американском штате Северная Дакота столкнулись сразу 100 автомобилей

31 декабря 2010 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Зона аварии протянулась на 10 километров. Виной всему непогода: сильная метель, наледь на трассе и невнимательность водителей.

К счастью, обошлось без жертв. На данный момент опасный участок перекрыт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Непростая ситуация на дорогах и в других штатах, в том числе Аризоне и Вашингтоне. Кроме того, обильные снегопады стали причиной массовых отключений электричества. Без света остались более 10 тысяч домов.

От снежной стихии страдает и деловая столица США — Нью-Йорк. Улицы мегаполиса практически утопают в огромных сугробах. Коммунальные службы не справляются с последствиями непогоды. Движение наземного вида транспорта практически парализовано. Частично нарушена и работа воздушных гаваней.

В штате Северная Дакота столкнулись сразу 100 автомобилей

В штате Северная Дакота столкнулись сразу 100 автомобилей

В штате Северная Дакота столкнулись сразу 100 автомобилей

В штате Северная Дакота столкнулись сразу 100 автомобилей

В штате Северная Дакота столкнулись сразу 100 автомобилей

В штате Северная Дакота столкнулись сразу 100 автомобилей

В штате Северная Дакота столкнулись сразу 100 автомобилей

# Аварии # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 декабря 2010 13:21

Новогодняя суета спровоцировала дорожный коллапс в Минске

По заказу ГАИ в подземных переходах нарисуют «зебры», а на светофорах — смайлики
27 декабря 2010 16:06

По заказу ГАИ в подземных переходах нарисуют «зебры», а на светофорах — смайлики

27 декабря 2010 12:43

В Китае столкнулись более ста автомобилей, грузовик врезался в автозаправку