В американском штате Северная Дакота столкнулись сразу 100 автомобилей

Зона аварии протянулась на 10 километров. Виной всему непогода: сильная метель, наледь на трассе и невнимательность водителей.

К счастью, обошлось без жертв. На данный момент опасный участок перекрыт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Непростая ситуация на дорогах и в других штатах, в том числе Аризоне и Вашингтоне. Кроме того, обильные снегопады стали причиной массовых отключений электричества. Без света остались более 10 тысяч домов.

От снежной стихии страдает и деловая столица США — Нью-Йорк. Улицы мегаполиса практически утопают в огромных сугробах. Коммунальные службы не справляются с последствиями непогоды. Движение наземного вида транспорта практически парализовано. Частично нарушена и работа воздушных гаваней.