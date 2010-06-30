Уникальный чемпионат «Формула Суперлиги» объединяет футбол и автогонки

Необычное спортивное состязание – сплав из двух самых популярных соревнований – футбола и автогонок. Машины - абсолютно идентичны, акцент соревнований на таланте пилотов.

Уникальный чемпионат под названием «Формула Суперлиги» проводится уже третий год! А стартовало оно в августе 2008 года и, так же как и «Формула-1», представляет собой соревнование по автогонкам на болидах с открытыми колесами. Но оригинальность идеи состоит в том, что болиды на трассе защищают честь не автогигантов, а самых популярных футбольных клубов планеты – что и находит свое отражение в раскраске машин. Таким образом, организаторы попытались соединить воедино популярность футбола со зрелищностью автогонок.

Идея «Суперлиги» возникла в 2007-м, когда присутствие своих имен в чемпионате подтвердили руководства клубов Milan, Eindhoven, Porto и Olympiacos . Затем число участников чемпионата стремительно росло. Среди них такие громкие имена как Anderlecht, Basel, Galatasaray, Liverpool, Rangers, Sevilla и Tottenham . Любопытно, что в первом сезоне чемпионский титул завоевал малоизвестный китайский футбольный клуб Beijing Guoan, за который выступал итальянский гонщик Давиде Ригон.

Машины, принимающие участие в чемпионате, абсолютно идентичны в техническом плане и оснащены моторами V12 мощностью 750 л.с.

Таким образом, акцент соревнований в данном случае смещен из области технологий к талантам и навыкам пилотов, предоставляя болельщикам возможность получать чистые эмоции и удовольствие, не погружаясь в изучение технического регламента и споров вокруг него.

Если в дебютном сезоне 2008 года этапов «Формулы Суперлиги» было всего шесть, в 2009 их число увеличилось до девяти. А в нынешнем году должно состояться, если все пройдет удачно, 12 гонок! Причем не только на знаменитых европейских автодромах в Сильверстоуне, Нюрбургринге, Ошерслебене, Брэндс-Хэтч и Хересе, но и новых трассах в Южной Америке и Ближнем Востоке. Причем в «Формуле Суперлиги» выступает немало известных спортсменов – например, бывший гонщик «Формулы-1» Себастьен Бурде, защищающий на чемпионате цвета лионского «Олимпика». Он, к слову, выиграл дебютную гонку сезона 2010 года в британском Сильверстоуне.

Формат квалификации футбольно-гоночного чемпионата весьма любопытный – гонщиков разделяют на две группы по десять машин, четыре лучших результата в каждой из них позволят гонщикам пройти в следующий круг, а дальше – как в футболе: дуэли в четвертьфиналах, полуфиналах и финальная схватка за поул-позицию. Дозаправки и смена шин в квалификации запрещены. В воскресенье проходят две 50-минутные гонки, в первой гонщики стартуют согласно квалификации, во второй – в обратном порядке.

Как видим, с недавних пор футбольные болельщики и любители автогонок могут сверять свои календари, что стало возможным благодаря созданию соревнований совершенно нового формата – «Формулы Суперлиги». И кто знает, быть может, в будущем именно она перерастет по популярности «Формулу-1».

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY