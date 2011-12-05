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Уникальная трехуровневая развязка на проспекте Дзержинского в Минске готова уже на 70%

05 декабря 2011 18:16
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Новости Беларуси, Минск. Дорожные мастера объявили старт финальным работам на проспекте Дзержинского. Строительные бригады переместились на участок от улицы Железнодорожной до проспекта газеты «Правда».

Трассу временно закрыли для движения, а маршруты общественного транспорта переориентировали.

Сейчас уникальная трехуровневая развязка готова на 70%. Дорожники полностью переложили инженерные коммуникации и теперь активно укрепляют конструкцию путепровода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Козловский, главный инженер ГП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства» Мингорисполкома:
Планируется переключение движения с временного объезда, по которому сейчас идет транспорт, на движение по съездам на постоянной основе.

# авто

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