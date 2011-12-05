Уникальная трехуровневая развязка на проспекте Дзержинского в Минске готова уже на 70%

Брошенные во дворах автомобили будут увозить на штраф-стоянку и решать их судьбу в суде

Новости Беларуси. В Беларуси принят законопроект, решающий судьбу брошенных автомобилей. Уже с нового года владельцу автохлама будут выдавать предписание. И согласно закону, если в течение месяца он не решит проблему, машину, а вернее то, что от неё осталось, отправят на штраф-стоянку.