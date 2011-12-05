Уникальная трехуровневая развязка на проспекте Дзержинского в Минске готова уже на 70%

Трассу временно закрыли для движения, а маршруты общественного транспорта переориентировали.
Сейчас уникальная трехуровневая развязка готова на 70%. Дорожники полностью переложили инженерные коммуникации и теперь активно укрепляют конструкцию путепровода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Леонид Козловский, главный инженер ГП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства» Мингорисполкома:
Планируется переключение движения с временного объезда, по которому сейчас идет транспорт, на движение по съездам на постоянной основе.