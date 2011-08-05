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УАЗ со спецназовцами перевернулся в Минске возле театра Музкомедии

05 августа 2011 06:52
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Авария произошла 4 августа около 18.30.

Как оказалось, на площади Богушевича в Минске столкнулись сразу четыре машины — Mercedes, Citroen, Nissan и УАЗ. Последний автомобиль перевернулся. В результате аварии никто не пострадал, сообщили врачи «скорой».

Nissan ехал со стороны ул. Немига и при перестроении слегка задел Citroen, двигавшийся в попутном направлении. Водитель последнего автомобиля, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль влево и выехал на встречную полосу. В это время в обратном направлении (в сторону ул. Немига) ехал Mercedes. Автомобиль столкнулся с Citroen. У Mercedes повреждена левая сторона кузова (в том числе двери). Водитель УАЗа, ехавший за Mercedes, врезался в переднюю левую часть Citroen. От удара УАЗ наклонился, и автомобиль еще около 10 метров проехал на двух правых колесах. После этого он перевернулся. В УАЗе находились два сотрудника спецназа.

# Аварии # авто

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