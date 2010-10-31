Тюнинг в Беларуси: обновить можно и «Хонду», и «Москвич»

На каждую тысячу белорусов приходится 300 машин. По цифрам мы, если не впереди планеты всей, то, по крайней мере, наряду со многими европейскими государствами. И каждый день мы проводим в автотранспорте 10% личного времени. Отказаться от машины современный человек не смог даже в день без автомобиля.

Это авто уже было легло в зимнюю спячку. В осенне-зимний сезон такую роскошь на дорогах не встретишь.

Пять лет назад, когда он приобрел себе обычную «Хонду», его звали просто Виталий. Теперь в автокругах машина известна как «Ласточка», а его ник-нейм «Витамин». Вместе они – победители в номинациях на самый лучший в стране интерьер, экстерьер, общий тюнинг и соревнованиях по автозвуку. Такое авто само за себя говорит – чемпионами не рождаются, а становятся.

А это – результат внедорожного тюнинга. Гибрид «УАЗика» и «Москвича» получился путем скрещивания ходовой части от первого, а кузова от последнего.

Евгений Савицкий, автомобилист:

Никакого чертежа не было. На ходу все придумали, все делали. Вот и получилось такое чудо.

Чудо инженерной мысли вроде как подлежит испытаниям в институте, чтобы не испытывать трудностей с техосмотром. Поэтому по дорогам на внедорожнике Евгений пока не ездит.

Евгений Савицкий, автомобилист:

В салоне пришлось выбросить отопитель, потому что двигатель не влазил.

Дышать тормоза Виталий заставляет во время гонок. Хотя пользуется этим автомобилем и в повседневной жизни тоже. После перепрошивки и чиптюнинга мозгов, что в разы увеличило мощность, ездил на нем в ЗАГС, а благодаря атмосферному двигателю в две сотни лошадиных сил возит по делам супругу и дочь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Пугачев, автомобилист:

Тюнинг безграничен, не имеет предела, потому что с каждым годом что-то совершенствуется.

Я в таком багажнике не вожу картошку.

Евгений Савицкий, автомобилист:

Осенью картофель возили, зерно, полторы тонны в прицеп помещается.

Осенью – по грибы, по ягоды, зимой – по полям по сугробам. Бывало, на таком чудо-авто Евгений ездил на дискотеку в клуб. И хотя права у него уже как лет пять, водительский стаж, понятное дело, больше.

Сколько тюнингованных машин в нашей стране точно неизвестно, зато каждый владелец чуда-машины хорошо знает однозначный запрет ГАИ. Разукрашенное авто может парализовать внимание водителей обычных автомобилей. Поэтому на дорогах должны быть спокойные авто в черно-белой гамме. Плюс небольшая палитра оттенков, таких как, например, арлекин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Шаранда, старший инспектор управления ГАИ МВД:

Мы лояльно относимся к наклейкам на заднем стекле, если они указывают на принадлежность хозяина транспортного средства к какому-либо клубу. И если это небольшая наклейка.

Наталья Юдчиц, автомобилист:

Все надо смотреть, мне кажется никто по правилам не ездит, нужно смотреть в оба.

Смотреть в оба глаза она училась за 11 лет непрерывной езды. Аккуратный водитель Наташа бывает, задевает бордюры.

Она ездит быстро только когда спешит. За ситуацией на дороге следят и слушают музыку ее постоянные пассажиры. А это более полусотни мышей, слонов, коров и чебурашек.

Наталья Юдчиц, автомобилист:

Некоторые игрушки я покупаю, некоторые мне дарят, некоторые приезжают из других стран. Они такие мягкие, красивые, пушистые, теплые, создают радостную атмосферу.

Пушистый тюнинг зимой способен еще и согреть хозяйку. Если не мехом, то напоминанием о любимом.

Наталья Юдчиц, автомобилист:

Есть такой любимый медведь, который у меня уже лет 15. Он несет атмосферу прошлого.

Олифирович Наталья, кандидат психологических наук, доцент:

Если проанализировать, что человек делает со своей машиной, можно найти эквивалент того, в чем он нуждается для самого себя.

Андрей Авдеев, Сергей Курков, на неделе не смогли без машины ни пройти, ни проехать