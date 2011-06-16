Туристы, пострадавшие в Турции: Медицинская помощь была оказана неквалифицированно

Белорусские туристы, попавшие в ДТП в Турции, вернулись домой. Самолет с нашими соотечественниками на борту, который вылетел из Измира, приземлился после полудня в Национальном аэропорту «Минск».

15 наших туристов пострадали в автоаварии, произошедшей несколько дней назад по пути в аэропорт Бодрума, откуда они собирались вылететь на родину.

Самочувствие белорусов удовлетворительное. Некоторым из них в Турции провели дополнительное обследование, для чего доставили из муниципального госпиталя в частную клинику. И как сообщили представители туроператора, отправившего белорусов на отдых, медицинские расходы пострадавших в Турции покроют страховки. Им оплатят также временное проживание в отеле и звонки домой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пострадавшие туристы:

- В больнице особой медицинской помощи не было оказано никакой — в порядке живой очереди, вместе с турками. Перевозчика нет, никто ничего не понимает.

- Водитель был пьян, заснул за рулем. Перевернулись два раза на большой скорости. Помощь была оказана неквалифицированно, это я заявляю как медик. Претензии мы имеем, сейчас едем в больницу разбираться.