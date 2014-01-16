Троллейбус и легковушка столкнулись на улице Куйбышева в Минске из-за сложных погодных условий

Новости Беларуси. Первые сугробы принесли работникам минскх ЖЭСов немало хлопот. Высота снежного покрова достигла 20 сантиметров. Причем столько намело буквально за один день. На борьбу со стихией направлены отряды снегоуборочной техники и дворники с лопатами.

Немало неудобств снег принес и столичным автомобилистам. Сложные погодные и дорожные условия привели 16 января к десяткам мелких ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, на улице Куйбышева столкнулись троллейбус и легковушка. Водитель иномарки, видимо, очень спешила, но в результате задержала всех, кто двигался по этой дороге. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ольга Гончарова, потерпевшая:

Я еду в своей полосе. Передо мной едет троллейбус. Перед ним – большое пространство. Я решила слегка ускориться, чтобы его обогнать. Как только я начала ускоряться, троллейбус начал ускоряться тоже. Я поняла, что он меня не хочет пропускать, поэтому я притормозила и стала его пропускать. Что произошло дальше, я не знаю. Может быть, его занесло.