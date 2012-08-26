Трое жителей Гродно собственными силами построили спорткар

Новости Беларуси. Трое жителей Гродно построили в обыкновенном гараже машину своей мечты. Дизайн и мощность ничуть не уступают известным мировым брендам. При этом спорткар не выставочный экземпляр, а обычная машина, предназначенная для городских дорог. К реализации идеи друзья-автолюбители шли почти десять лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ревутский, автолюбитель:

Собралась команда – художник Серёга и моторист Егорка. В 2010-м году приобрели автомобиль. Год он простоял, пока появились накопления, которые можно было потратить на него, так как материалы не очень дешёвые.

Родных деталей в японском авто практически не осталось. Внешний вид стал более агрессивным. На бортах необычная аэрография. Она тоже нанесена своими руками.

Сергей Велёнда, художник-дизайнер:

Чтоб добиться объёмности, нам пришлось перекрашивать машину 9 раз, и с каждым слоем приходилось увеличивать объём. К тому же, салон хотелось сделать очень оригинальным.

Внутри автомобиля тоже сплошные усовершенствования. Двигатель заменили на более мощный. Максимальная скорость машины теперь 250 км/ч.

Николай Ревутский, автолюбитель:

Убрали всё лишнее, то есть приборы, которые тормозили немножко движение. Наш механик Егорка доработал всё это, собрал, совместил. Вот получился такой агрегат. В принципе, так как невозможно позволить простому работяге Феррари или Ламборджини, то вот своими руками можно это сделать.

Работа над двигателем заняла больше двух месяцев. В агрегате совместили детали с разных автомобилей. В ход пошли даже запчасти от грузовика. Собирали, что называется, с миру по нитке.

Николай Ревутский, автолюбитель:

Фильтр нулевого сопротивления нам подарил друг Андрейка. Фильтр американский фирменный. Опять же благодаря друзьям, некоторые запчасти мы не покупали. Нам дарили просто так, безвозмездно.