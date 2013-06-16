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Трагедия на пешеходном переходе в Минске. На перекрестке Тимошенко и Притыцкого байкер насмерть сбил пешехода

16 июня 2013 13:48
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Новости Беларуси. Очередная трагедия на пешеходном переходе в Минске. Минувшей ночью на перекрестке улиц Тимошенко и Притыцкого байкер насмерть сбил человека.

Уже известно, что 23-летний мотоциклист, управляя Suzuki с польскими регистрационными знаками, явно превысил скорость. В это время, проезжую часть «на зеленый» пересекал 22-летний молодой человек. В результате наезда, парень скончался на месте.

Водитель и пассажир мотоцикла с травмами доставлены в больницу. У байкера – переломы обеих костей левого предплечья. У его 21-летнего пассажира – перелом основания черепа и закрытый перелом левой лучевой кости. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, это уже восьмое ДТП с начала года с участием мотоциклистов. Это первый погибший, в остальных случаях пострадали 9 человек.

Напомним, неделю назад жуткая авария с участием мотоцикла в Старых Дорогах унесла жизни двух молодых людей. Погибли 24-летний юноша, который управлял байком, и пассажирка – 22-летняя девушка. Оба жители Слуцка. По предварительной версии, несчастный случай спровоцировал водитель иномарки. Он выехал на встречную полосу движения. Со слов очевидцев, на месте трагедии скорость ограничена до 40 км/ч. Отмечается также, что юноша не имел водительского удостоверения. Юноша и девушка были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Но спасти пострадавших не удалось.

# авто # Фотофакт # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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