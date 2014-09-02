Свислочский район: 19-летний парень приобрел автомобиль, а на следующий день разбился

Новости Беларуси. 19-летний парень получил водительские права в феврале. Автомобиль приобрел 31 августа. И буквально на следующий день молодой человек попрощался с жизнью.

Все произошло возле деревни Великое Село Свислочского района.

Владелец «Ауди» с родным братом отправился на работу. В какой-то момент водитель потерял управление, автомобиль врезался в дерево.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Водитель, которому в ноябре исполнялось двадцать лет, ехал с родным братом на работу, когда на гравийной дороге автомобиль стало носить по проезжей части. В левом кювете он врезался в дерево.

Водитель скончался на месте происшествия. Его брата доставили в больницу. Спасатели отмечают: от смерти его спасло то, что ехал на заднем сидении.

Серьезная авария на выходных произошла в Смолевичском районе недалеко от Кургана Славы. Водитель не справился с управлением, и автомобиль сначала выехал на полосу встречного движения, а затем столкнулся со столбом.

В машине находилось двое мужчин – они госпитализированы. Водитель в тяжелом состоянии – с многочисленными переломами, пассажир – с травмой головы. Подробности вы узнаете из видео.