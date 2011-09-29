Страшное происшествие в Минске. Водитель «Ауди» чуть не сгорел в машине, его парализовало, он отравился угарным газом

28 сентября около 18:00, на перекрестке улиц Мазурова и Скрипникова загорелся автомобиль. Инспектор, выезжавший на место происшествия, сообщил предварительную версию случившегося: «Audi 80 двигался по улице Мазурова (со стороны МКАД в направлении ул. Горецкого). Со слов работников МЧС, в автомобиле произошло возгорание в моторном отсеке. Дым стал поступать в салон. Однако водитель не вышел из автомобиля. Он хотел перестроиться в крайний правый ряд и там остановиться, но поток автомобилей мешал ему это сделать. При этом никто из проезжавших мимо не помог мужчине, в тушении огня также никто не стал участвовать. К моменту, когда приехали спасатели, он уже отравился угарным газом. Машина скорой помощи доставила пострадавшего в больницу в Боровлянах».



Пользователь форума Auto Onliner, зарегистрированный под ником seriy78, представился как старший брат пострадавшего. Он написал, что во время движения у водителя Audi произошел разрыв сосуда головного мозга из-за скачка давления, после чего парализовало правую часть его тела. Сейчас, по словам форумчанина, он находится в тяжелом состоянии.

