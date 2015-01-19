Страшная авария в Новополоцке: Mazda влетела в столб, погиб 19-летний пассажир

Новости Беларуси. Страшная авария произошла в ночь с 16 на 17 января на улице Якуба Коласа в Новополоцке.



Водитель Mazda не справился с управлением и влетел в фонарный столб. В соцсетях очевидцы рассказывают, что «машина двигалась с прилегающих дворов, потом начала резко увеличивать скорость, в результате чего произошло столкновение с деревом».

Удар был настолько сильным, что автомобиль превратился в груду покореженного металла.

Обстоятельства аварии еще предстоит установить. Известно, что в момент трагедии, в автомобиле находились четыре человека. Один пассажир погиб, двое других и водитель чудом остались живы.



Читайте по теме: На минувшей неделе в Минском районе нетрезвый водитель попал в аварию. На трассе Минск-Витебск вблизи деревни Боровляны 34-летний водитель внедорожника столкнулся с другим авто, а после удара взрезался в металлическое ограждение.

К счастью, в аварии серьезно никто не пострадал. Известно, что на автомобиле нарушителя были установлены три колеса с зимней резиной и одно с летним рисунком протектора (видео).