Прямой эфир

Страшная авария в Новополоцке: Mazda влетела в столб, погиб 19-летний пассажир

19 января 2015 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Страшная авария произошла в ночь с 16 на 17 января на улице Якуба Коласа в Новополоцке.

Водитель Mazda не справился с управлением и влетел в фонарный столб. В соцсетях очевидцы рассказывают, что «машина двигалась с прилегающих дворов, потом начала резко увеличивать скорость, в результате чего произошло столкновение с деревом».

Удар был настолько сильным, что автомобиль превратился в груду покореженного металла.

Обстоятельства аварии еще предстоит установить. Известно, что в момент трагедии, в автомобиле находились четыре человека. Один пассажир погиб, двое других и водитель чудом остались живы.

Читайте по теме: На минувшей неделе в Минском районе нетрезвый водитель попал в аварию. На трассе Минск-Витебск вблизи деревни Боровляны 34-летний водитель внедорожника столкнулся с другим авто, а после удара взрезался в металлическое ограждение.

К счастью, в аварии серьезно никто не пострадал. Известно, что на автомобиле нарушителя были установлены три колеса с зимней резиной и одно с летним рисунком протектора (видео).

# авто # Фотофакт # Авария в Витебской области

Другие новости рубрики

Все новости
Шокирующее видео: в Бресте водитель управлял машиной, высунув ногу в окно
18 января 2015 15:32

Шокирующее видео: в Бресте водитель управлял машиной, высунув ногу в окно

Новые правила дорожного движения вступили в силу в Беларуси 16 января: автокресла и зимние шины обязательны
16 января 2015 17:40

Новые правила дорожного движения вступили в силу в Беларуси 16 января: автокресла и зимние шины обязательны

В Минском районе возле Боровлян нетрезвый водитель попал в аварию
14 января 2015 14:28

В Минском районе возле Боровлян нетрезвый водитель попал в аварию