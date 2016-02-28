Страшная авария в Ивацевичском районе: водитель «Фольксваген», мама годовалой малышки, скончалась

Новости Беларуси. Молодая мама, которая находилась за рулем «Фольксваген Гольф», скончалась в машине скорой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Брестской области.
Ее супруг и годовалая дочь с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Напомним, жуткая авария произошла возле деревни Великая Гать.
От грузовика оторвался прицеп, груженный лесом. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым авто (кадры с места трагедии).
Сообщение Госавтоинспекции Брестской области:
По предварительной информации, 40-летний житель г.п.Телеханы, управляя грузовым автомобилем марки «МАЗ 6303А8», в составе прицепа (лесовоз), перевозил груз в виде древесного сырья. Во время движения в прицепе данного автомобиля оторвалось дышло и прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Фольксваген Гольф», под управлением 23-летней жительницы д.Ходаки. В салоне автомобиля «Фольксваген», кроме девушки, находились ее муж и годовалый ребенок.
Известно, что в салоне автомобиля все были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок находился в детском удерживающем устройстве.