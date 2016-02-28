Страшная авария в Ивацевичском районе: водитель «Фольксваген», мама годовалой малышки, скончалась

Новости Беларуси. Молодая мама, которая находилась за рулем «Фольксваген Гольф», скончалась в машине скорой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Брестской области.



Ее супруг и годовалая дочь с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Напомним, жуткая авария произошла возле деревни Великая Гать.

От грузовика оторвался прицеп, груженный лесом. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым авто (кадры с места трагедии).