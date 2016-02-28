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Страшная авария в Ивацевичском районе: водитель «Фольксваген», мама годовалой малышки, скончалась

28 февраля 2016 19:10
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Новости Беларуси. Молодая мама, которая находилась за рулем «Фольксваген Гольф», скончалась в машине скорой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Брестской области.

Ее супруг и годовалая дочь с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Напомним, жуткая авария произошла возле деревни Великая Гать.

От грузовика оторвался прицеп, груженный лесом. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым авто (кадры с места трагедии). 

Страшная авария в Ивацевичском районе: водитель «Фольксваген», мама годовалой малышки, скончалась -1

Сообщение Госавтоинспекции Брестской области:
По предварительной информации, 40-летний житель г.п.Телеханы, управляя грузовым автомобилем марки «МАЗ 6303А8», в составе прицепа (лесовоз), перевозил груз в виде древесного сырья. Во время движения в прицепе данного автомобиля оторвалось дышло и прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Фольксваген Гольф», под управлением 23-летней жительницы д.Ходаки. В салоне автомобиля «Фольксваген», кроме девушки, находились ее муж и годовалый ребенок. 

Известно, что в салоне автомобиля все были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

# авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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