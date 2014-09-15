Страшная авария под Лидой: автобус не пропустил мотоцикл — погибли два человека

Новости Беларуси. Страшная авария произошла 15 сентября утром под Лидой. Автобус не пропустил мотоцикл — погибли два человека. ДТП произошло на Т-образном перекрестке.

Чтобы извлечь тело пострадавшего из-под автобуса, спасателям пришлось прибегнуть к помощи экскаватора, который поднял многотонную машину.

Водитель общественного транспорта при выполнении левого поворота не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла. Байкер и его пассажирка погибли на месте (жители Лидского района — 31-летний молодой человек из п. Первомайский и 23-летней девушка из д. Пески.): в восемь часов утра они ехали на мотоцикле Suzuki R600 по дороге Лида — Липнишки в направлении Ивье.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сейчас проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.