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Страшная авария на трассе Минск-Гродно: теща погибла, мужчина с двумя дочерьми в реанимации

26 августа 2014 11:44
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Новости Беларуси. Семья минчан попала в страшное ДТП на трассе Минск-Гродно. 37-летний мужчина, его теща и две дочери – семи и двух лет – возвращались домой из путешествия по Беларуси.

Возле деревни Бильтовцы Можейковского сельсовета Лидского района автомобиль «Пежо» столкнулся с грузовиком.

Автомобиль превратился в груду металла. Водитель легковушки и его дочери доставлены в реанимацию. Состояние младшей девочки оценивается как критическое, у нее перелом основания черепа. Бабушка малышек скончалась на месте происшествия.

По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулем, автомобиль выехал на встречную полосу движения. Бус перевозил около 2 т плитки.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Почему водитель одного из частных унитарных предприятий на «Ивеко» на прямолинейном участке с сухим асфальтом выехал на полосу встречного движения, сказать однозначно сложно. Хотя время было отнюдь не позднее (половина восьмого вечера), есть достаточные основания предполагать, что он уснул. Сам виновник столкновения не пострадал.

Трагедией могла закончиться авария на Минской кольцевой минувшей весной.

Водитель уснул за рулем, машина сбила столб. Мужчина вылетел за пределы проезжей части, а у легковушки от удара вырвало колесо. Врачи говорят: водитель чудом остался жив. Смотрите видео.

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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