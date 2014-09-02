Столинский район: 18-летний бесправник ночью сбил двух пешеходов. 18-летняя девушка скончалась в больнице

Новости Беларуси. Правоохранители расследуют уголовное дело по факту гибели в ДТП 18-летней девушки.



Авария в деревне Ольшаны Столинского района произошла 29 августа около часа ночи. Компания молодых людей, не обозначенных световозвращающими элементами, шла по краю проезжей части дороги.

Автомобиль ВАЗ, двигавшийся в попутном направлении, на освещенном участке улицы совершил наезд на двух пешеходов – 18-летнюю девушку и 20-летнего парня.

Удар был настолько сильным, что молодой человек влетел в салон автомобиля, а девушку отбросило в сторону.

За жизнь девушки врачи боролись несколько часов. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на следующий день после аварии.



Водитель с места происшествия скрылся. Спустя несколько часов его задержали сотрудники ГАИ. Им оказался 18-летний бесправник. Машину, как позже выяснилось, он одолжил у односельчанина.

К сожалению, аварии по вине бесправников на белорусских дорогах не редкость. Неделю назад трагедия произошла на пересечении улиц Каменщикова и Огоренко в Гомеле.

Автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний гомельчанин, вылетел на тротуар к остановке общественного транспорта. Здесь он снес рекламный щит и сбил двух 20-летних девушек.

С тяжелыми травмами девушки были доставлены в больницу. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась. Подробности вы узнаете из видео.