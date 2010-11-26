Средства передвижения от компании «Smart»: от электромобилей до электровелосипедов

В Германии этот автомобильчик по праву называют «Королем карликов». «Smart» – ну кто его не знает? Европейские мальчики и девочки с удовольствием ездят на этих машинках в вегетарианские рестораны и в супермаркеты за биойогуртами и свежими овощами.

Но этой осенью конструктор малолитражек решил удивить по-настоящему. Конечно, многие ожидали, что ряд «малюток» «Smart» вскоре пополнит что-нибудь эдакое, но чтобы скутер. Причем не просто скутер, а мотороллер на электротяге, «E Scooter».

Дизайнеры наделили двухколесного «умника» жизнерадостным обликом. Белая окраска с зелеными вкраплениями роднит его с электромобилем «Fortwo Electric Drive». В движение «E Scooter» приводит смонтированный на заднем колесе четырехкиловаттный электромотор, разгоняющий его до максимальных 45 км/ч, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». А прямо на ветровом стекле располагаются солнечные батареи, подпитывающие аккумулятор. Запас хода – около 100 км. Пока «E Scooter» – это концепт, но в ближайшее время в Штутгарте начнутся его испытания.

Что касается «Fortwo Electric Drive», то электрокары уже начали сдавать в лизинг в крупных городах Европы, среди которых Берлин и Лондон. Электромотор позволяет машинке разогнаться до 100 км/ч – в условиях «городских джунглей» этого вполне достаточно. Можете представить, как непросто было разместить литий-ионные батареи в таком крошечном автомобиле, но инженеры нашли выход, установив их в небольшое пространство между осями.

Но больше всего удивляет третий представитель семейства электрических «Smart», ведь это велосипед. Экономить силы наезднику позволяет встроенный в колесо электромотор мощностью 250 Вт. Но на случай, если сядут батареи или после плотного обеда «райдеру» вдруг захочется сжечь лишние калории, создатели предусмотрительно сохранили способность приведения байка в движение посредством традиционного кручения педалей.

Кстати, обычный городской «колобок» «Fortwo» этой осенью слегка преобразился. Внешность купе и кабриолета подверглась цветовой «коррекции», став еще ярче и веселее. К существующим шести вариантам расцветки пластиковых кузовных панелей «малыша» добавился модный матовый зеленый, а синий цвет был заменен на светло-голубой «металлик». Появилось три новых вида 15-дюймового «литья». Водители открытых «Fortwo» смогут выбирать между различными вариантами окраски мягкого верха – черным, синим или даже красным.

Внутри ситикар получил новую приборную панель, обтянутую тканью, свежие цвета и материалы обивки, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Даже версия «Brabus» обновилась – теперь ее можно опознать по двойным «соплам» выхлопных труб. Мощность «подзаряженного» двигателя под капотом увеличена с 98 до 102 л.с., а моторчики на обычных «Fortwo» стали экономичнее.