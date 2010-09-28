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Сразу две аварии произошли в Брестской области

28 сентября 2010 09:08
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Причиной ночных аварий стали скользкая дорога и плохая видимость.

Возле погранперехода Козловичи опрокинулась на бок польская фура с грушами. Водитель, пытаясь предотвратить столкновение с микроавтобусом, не справился с управлением большегруза.

Тадеуш Свидерски, водитель (Польша):
– Стоял микроатобус. Я заметил его за метров сто. Начал тормозить, чтобы не врезаться. Но было скользко, машину повело. Колеса уперлись в бортик и меня опрокинуло.

Авария в Брестской области

Авария в Брестской области

Авария в Брестской области

Авария в Брестской области

Вторая авария произошла буквально через несколько километров от первого ДТП. Водитель легковушки экстренно затормозил, увидев перед собой человека, переходившего дорогу в неустановленном месте. Машину занесло в кювет. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

Иван Богдан, отец водителя:
– Шел пьяный по дороге. Разъехался со встречной, стал тормозить. Унесло в кювет, опрокинулся.

Авария в Брестской области

Авария в Брестской области

Авария в Брестской области

# Аварии # авто # Фотофакт

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