Сразу две аварии произошли в Брестской области

Причиной ночных аварий стали скользкая дорога и плохая видимость.

Возле погранперехода Козловичи опрокинулась на бок польская фура с грушами. Водитель, пытаясь предотвратить столкновение с микроавтобусом, не справился с управлением большегруза.

Тадеуш Свидерски, водитель (Польша):

– Стоял микроатобус. Я заметил его за метров сто. Начал тормозить, чтобы не врезаться. Но было скользко, машину повело. Колеса уперлись в бортик и меня опрокинуло.

Вторая авария произошла буквально через несколько километров от первого ДТП. Водитель легковушки экстренно затормозил, увидев перед собой человека, переходившего дорогу в неустановленном месте. Машину занесло в кювет. К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

Иван Богдан, отец водителя:

– Шел пьяный по дороге. Разъехался со встречной, стал тормозить. Унесло в кювет, опрокинулся.