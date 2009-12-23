Сразу два крупных ЧП на дорогах Гродненской области

Утром на дороге Гродно-Волковыск у водителя МАЗа Сергея Безмена, буквально на глазах погиб мужчина. Чуть позже стало жарко на магистрали Минск-Гродно. Здесь на ходу загорелся грузовик.

Сергей Безмен, водитель МАЗа:

– Я еще издалека заметил, что как-то он не нормально едет, ближе к моей полосе. По мере приближения к машине он еще больше начал смещаться в мою сторону. Я как мог, брался в право и уже была мысль резко повернуть руль, чтобы уйти в кювет и избежать столкновения. Но он настолько быстро ехал, что я не успел. И он ударился в левое колесо.

В дорожной схватке полосу движения не поделили автомобили из разных весовых категорий – большегруз и легковушка. Их роковая встреча произошла на повороте. Альфа-Ромео выскочил на встречную, но времени для спасительного пике уже не было. Удар был настолько сильным, что МАЗ еще несколько десятков метров протащил подмятую машину вперед.

Инна Карасевич, и. о. начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

– На легковом авто были установлены летние шины. Предварительная причина происшествия – неправильный выбор скорости легковым автомобилем.

Почему водитель Альфа-Ромео вопреки рекомендациям ГАИ отправился в осложненную метеоусловиями дорогу на летних шинах? Вероятно оба фактора: колеса не по погоде и погода не в пользу лихих колес – сыграли судьбоносную роль.



Без неожиданного потепления жарко сегодня было уже на другой магистрали Минск-Гродно. Здесь на ходу загорелся грузовик.

Геннадий Шостка, водитель MANa:

– Сразу небольшой огонь был. Пытались потушить своими силами. Огнетушитель был. Но не смогли спасти.

Во время движения водитель заметил, что из-под кабины идет дым, затем стало вырываться пламя. Шокированный водитель остановил грузовик и попытался сам потушить огонь. Однако, пламя оказалось проворней. Помочь пытались и проезжавшие мимо. Но все тщетно. Кабина выгорела. Оладий с пылу с жару не получилось, большегруз перевозил муку, товар остался целым.



Инна Карасевич, и. о. начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

– Были вызваны службы МЧС, но, к сожалению, кабина автомобиля сгорела полностью, водитель не пострадал.

Причины возгорания сейчас выясняются. Хотя «горячо» сейчас на дорогах по всей республике. Подтверждают это и сводки ГАИ. За минувшие сутки в Беларуси было совершено 19 ДТП, в которых 4 человека погибли и 20 получили ранения.

А в это время погода продолжает преподносить сюрпризы. Только автомобилисты привыкли к морозам, как градусник начал стремиться к нулю, снег сменился дождем. И сразу же подморозило, на дорогах и тротуарах – гололедица. А в таких метеоусловиях автомобилистам рекомендуется избирать стратегию штиля: медленно, внимательно и без опасных виражей. Пешеходам также советуем не разгоняться.