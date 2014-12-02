Сразу 8 автомобилей столкнулись на МКАД из-за невнимательности водителей и несоблюдения дистанции

Новости Беларуси. Невнимательность водителей 2 декабря утром спровоцировала аварию на минской кольцевой.

Столкнулись сразу восемь автомобилей, двигавшиеся в направлении улицы Франциска Скорины. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате движение на этом участке кольцевой было временно парализовано. К счастью, никто серьезно не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пострадавший:

Моя машина была четвертая, я с удара уходил с крайней левой полосы в правую. Удар несильный был, но зацепил во втором ряду машину.