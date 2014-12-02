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Сразу 8 автомобилей столкнулись на МКАД из-за невнимательности водителей и несоблюдения дистанции

02 декабря 2014 18:06
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Новости Беларуси. Невнимательность водителей 2 декабря утром спровоцировала аварию на минской кольцевой.

Столкнулись сразу восемь автомобилей, двигавшиеся в направлении улицы Франциска Скорины. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате движение на этом участке кольцевой было временно парализовано. К счастью, никто серьезно не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пострадавший:
Моя машина была четвертая, я с удара уходил с крайней левой полосы в правую. Удар несильный был, но зацепил во втором ряду машину.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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