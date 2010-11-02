Совмин ждет увеличения прибыли от придорожного сервиса в Беларуси

По мнению разработчиков, чтобы сделать транзит максимально выгодным, необходимы, как минимум, четыре условия. Это совершенствование законодательства, модернизация транзитной инфраструктуры, а также развитие международного сотрудничества в этой области и расширение финансовых коридоров.
И один из первых шагов, заложенных в проекте программы – это создание инфраструктуры на участках второго и девятого международных коридоров. Дороги должны стать лучше, а услуги – качественнее. Это значит, больше должно стать не только точек питания, заправок и мотелей, но и автодорожных пунктов пропуска, отдельные участки будут электрифицированы. Создавать условия для привлечения дополнительных объемов транзита Беларусь намерена для автомобильного, железнодорожного, воздушного и трубопроводного транспорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Если все сделать по плану, говорят эксперты, уже в 2015 году объем доходов от выполнения, к примеру, транзитных полетов иностранных воздушных судов составит более 142% к уровню этого года. Примерно столько же и общий доход. Самая большая прибыль ожидается от придорожного сервиса. Экономический эффект от реализации программы – почти 43 миллиарда белорусский рублей. Пока же Беларусь не использует свои транзитные возможности в полную силу.
Справка ctv.by:
Транспортный коридор № 9 соединяет Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию, пересекает территорию Беларуси с севера на юг и проходит в обход крупных промышленных центров Беларуси - Витебска, Могилева, Гомеля.
Транспортный Общеевропейский коридор №2: Берлин - Варшава - Минск - Москва - Нижний Новгород. Соединяет Германию, Польшу, Беларусь и Россию.