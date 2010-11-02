Совмин ждет увеличения прибыли от придорожного сервиса в Беларуси

Каким быть транзиту через Беларусь? Этот вопрос звучит в Минске в Доме Правительства. На заседании Президиума Совета министров рассматривается проект госпрограммы развития транзитного потенциала страны до 2015 года. Документ призван создать все условия для извлечения максимальной выгоды из транзита.

По мнению разработчиков, чтобы сделать транзит максимально выгодным, необходимы, как минимум, четыре условия. Это совершенствование законодательства, модернизация транзитной инфраструктуры, а также развитие международного сотрудничества в этой области и расширение финансовых коридоров.

И один из первых шагов, заложенных в проекте программы – это создание инфраструктуры на участках второго и девятого международных коридоров. Дороги должны стать лучше, а услуги – качественнее. Это значит, больше должно стать не только точек питания, заправок и мотелей, но и автодорожных пунктов пропуска, отдельные участки будут электрифицированы. Создавать условия для привлечения дополнительных объемов транзита Беларусь намерена для автомобильного, железнодорожного, воздушного и трубопроводного транспорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Если все сделать по плану, говорят эксперты, уже в 2015 году объем доходов от выполнения, к примеру, транзитных полетов иностранных воздушных судов составит более 142% к уровню этого года. Примерно столько же и общий доход. Самая большая прибыль ожидается от придорожного сервиса. Экономический эффект от реализации программы – почти 43 миллиарда белорусский рублей. Пока же Беларусь не использует свои транзитные возможности в полную силу.

Справка ctv.by:

Транспортный коридор № 9 соединяет Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию, пересекает территорию Беларуси с севера на юг и проходит в обход крупных промышленных центров Беларуси - Витебска, Могилева, Гомеля.

Транспортный Общеевропейский коридор №2: Берлин - Варшава - Минск - Москва - Нижний Новгород. Соединяет Германию, Польшу, Беларусь и Россию.