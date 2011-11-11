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Сотрудники Фрунзенского ГАИ усилили контроль за автомобилями с тонировкой

11 ноября 2011 18:27
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Новости Беларуси, Минск. «Выйти из сумерек» призывают во избежание дорожно-транспортных происшествий.

Денис Гучек, командир взвода дорожно-патрульной службы ГАИ Фрунзенского района:
Согласно пункту 37 главы 7 приложения 4 ПДД запрещено наносить какие-либо предметы, в том числе пленочные, на боковые, передние и задние стекла автомобиля. Кроме заднего стекла при наличии боковых зеркал

За несоблюдение этих правил нарушителям грозит штраф от двух базовых величин.  

Водитель Мерседеса с затонированными стеклами (на фото):
В России в основном работаю. Уже несколько раз в такую ситуацию попадаю, когда в Беларусь приезжаю. Останавливают. Наверное, буду  растонироваться.

# авто

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