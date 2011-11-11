Сотрудники Фрунзенского ГАИ усилили контроль за автомобилями с тонировкой

Новости Беларуси, Минск. «Выйти из сумерек» призывают во избежание дорожно-транспортных происшествий.

Денис Гучек, командир взвода дорожно-патрульной службы ГАИ Фрунзенского района:

Согласно пункту 37 главы 7 приложения 4 ПДД запрещено наносить какие-либо предметы, в том числе пленочные, на боковые, передние и задние стекла автомобиля. Кроме заднего стекла при наличии боковых зеркал

За несоблюдение этих правил нарушителям грозит штраф от двух базовых величин.

Водитель Мерседеса с затонированными стеклами (на фото):

В России в основном работаю. Уже несколько раз в такую ситуацию попадаю, когда в Беларусь приезжаю. Останавливают. Наверное, буду растонироваться.