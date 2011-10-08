Сотрудник милиции вылетает из машины и катится по асфальту

Вечером 28 сентября в центре Молодечно на перекрестке Великий Гостинец - Ф.Скорины милицейский УАЗ столкнулся с Seat Toledo. Милиционер выпал из открывшейся двери УАЗа и оказался на асфальте. Он несколько раз кувыркнулся, его едва не придавило УАЗом. Но человек остался жив и даже сильно не пострадал. Аварию засняли камеры видеонаблюдения. Об этом пишет сегодня «Онлайнер».

В ГАИ сообщили: «УАЗ двигался по главной улице, Seat Toledo — по второстепенной. Столкновение произошло из-за того, что «гражданская» легковушка не пропустила машину МВД. От удара та опрокинулась на правый бок».

Герой видео ДТП в Молодечно, милиционер, выпавший из УАЗика и чудом уцелевший, чувствует себя нормально и уже заступил на службу. В момент аварии УАЗик возвращался с задания...

В интернете этот ролик на сегодня уже посмотрело более полутора миллиона (!) человек, а заметка о нем даже появилась на сайте английской ежедневной газеты The Daily Mail, где видео сравнили с кадром из блокбастера.

Алексею 32 года, он милиционер спецгруппы быстрого реагирования оперативно-дежурной службы.

В милиции Алексей работает уже 11 лет. В момент ДТП их УАЗик возвращался с задания: поступила информация, что в одном из микрорайонов Молодечно на автобусной остановке находится мужчина в нетрезвом состоянии.



Алексей поехал на вызов, однако, прибыв на место, пьяного не обнаружил. Развернувшись, УАЗик поехал обратно в отдел внутренних дел, когда на перекрестке в него влетел Seat Toledo, ехавший по второстепенной дороге.

- Осознание происходящего пришло к нему после первого приземления на асфальт, - делятся услышанным от Алексея его коллеги. - Потом он уже четко видел, как автомобиль уходит в его направлении, интуитивно пытался сгруппироваться, чтобы более правильно упасть. Навыки у него есть...



До службы в милиции Алексей прошел спецназ, да и работа в службе быстрого реагирования предполагает хорошую подготовку.

В результате аварии Алексей получил ушиб коленного сустава и ссадину головы. К слову, водитель УАЗ не пострадал. Виновник ДТП, молодой водитель Seat Toledo также не пострадал, но остался без прав.



Детей и жены у Алексея нет.



- Об этой аварии он даже маме не рассказал, чтобы не расстраивать, - рассказали TUT.BY его коллеги.



Что касается ремня безопасности и многочисленных возмущений на форумах, почему милиционер был не пристегнут, в РОВД Молодечно отмечают: согласно ПДД, пассажир транспортного средства оперативного назначения при движении в населенном пункте может не пристегиваться.