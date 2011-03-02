Со второй половины марта российская таможня не будет требовать справки от физических лиц на вывоз автомобилей из Беларуси

Об этом договорились руководители служб, учитывая взаимодействие в рамках Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Теперь не понадобятся документы, подтверждающие дату оформления автомобиля в Беларуси до 1 января 2010 года, как это было раньше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это значит, что рынок для желающих продать авто значительно увеличивается.

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Достигнута договорённость между таможнями Беларуси и России об организации информационного взаимодействия при определении статуса транспортных средств для личного пользования, снятых с учёта в Республике Беларусь. Это позволит прекратить во второй половине марта затребование таможенными органами Российской Федерации у физических лиц документов, подтверждающих дату таможенного оформления авто до 1 января 2010 года.