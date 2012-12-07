Снегопад идет только сутки, но в Беларуси уже более 500 аварий и множество травм населения

Новости Беларуси. Белая полоса стала «черной». Даже на расчищенных от снега дорогах автомобилистам невольно приходится осваивать навыки экстремального вождения. Только за 6 декабря в Беларуси произошло полтысячи аварий.

Утром 6 декабря на проспекте Независимости в районе Московского кладбища столкнулись две легковушки. Один из водителей, направляясь в сторону станции метро «Восток», зацепил снежный вал на разделительной полосе и потерял управление. Машину развернуло на 90 градусов.

Движущаяся следом легковушка, за рулем которой была девушка, не сумела вовремя отреагировать и врезалась в авто, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.

Виктор Степанов, инспектор ДПС спецподразделения ГАУИ УВД Мингорисполкома:

Водитель «Мицубиси» получил телесные повреждения (тяжесть последствий пока уточняется), доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

Автомобили получили механические и технические повреждения. Транспортные средства не могут самостоятельно передвигаться, поэтому на данный момент будут эвакуированы на охраняемую стоянку.

Тем временем, в центре Минска другой автомобилист по своей воле попал в кольцо непогоды. Водитель эффектно ездил по кругу. Судя по всему, тренировался в дрифтинге. А вот на отдельных улицах не то что маневры, даже движение невозможно.

В час пик на Притыцкого автомобилист ехал с небезопасной скоростью по пешеходной дорожке.

На скользкий путь ступают и пешеходы. В больницах пополняются списки «зимних акробатов». В основном, к медикам с гололёдными травмами обращаются женщины.

Елена Босякова, врач-травматолог - ортопед Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Пожилым людям, конечно, быть максимально аккуратными, воздержаться от дальних походов, выходить по необходимости. Молодежи – одеваться соответственно, не на шпильках, не на каблуках, не бегать, не прыгать.

Однако, несмотря на осторожность во время утренней прогулки, у Тамары Ивановны наступил переломный момент. И женщина, направляясь в стоматологический кабинет, попала в травмопункт.

Пострадавшая:

Шла я в стоматологию. И на мосту не было насыпано ничего, я подскользнулась, упала. И все. Перелом руки и ноги.

Коммунальщики демонстрирует слаженную работу. Сотрудники службы как можно раньше спешат очистить тротуары и остановки общественного транспорта от белого ковра.

Нина Пацейкович, бригадир УП «Зеленстрой Первомайского района»:

Утром стараемся раньше прийти и посыпать, если скользко. Трактор пройдет. Мы за ним. Вычищаем дорожки.

Снегопады начали атаковать постепенно. Первый удар приняли на себя Гродно и Брест. Затем влажный циклон из Украины пришел в Гомель. А накануне «День жестянщика» наступил и в Минске.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

6 декабря по Могилевской и Гомельской областям, а 7 – по восточной половине ожидается сильный снег, также ожидаются снежные заносы на дорогах, гололедица и налипание мокрого снега. В юго-западных районах ожидается местами туман.

В связи со стихийным настроением погоды Госавтоинспекция советует белорусам воздержаться от поездок на личном транспорте. Специалисты рекомендуют также и пешеходам быть предусмотрительней.

Вячеслав Липень, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Мингорисполкома:

пешеходы также умудряются нарушать правила дорожного движения, при этом переходить в неположенном месте в капюшонах, не смотря по сторонам, а также используют, в большей степени молодежь, наушники, а также и другие устройства, которые не позволяют им слышать, что творится на проезжей части.