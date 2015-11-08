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Скрываясь с места ДТП, водитель «Форда» стал виновником еще одной аварии

08 ноября 2015 18:29
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Новости Беларуси. Авария произошла накануне поздно вечером в Кобринском районе. Водитель «Форда», скрываясь после мелкого дорожно-транспортного происшествия,

лоб в лоб столкнулся с «Рено», в котором находилась супружеская пара и ребенок.

Пресс-служба ГАИ Брестской области:
Возле д. Камень, 28-летний водитель совершил «Форд Скорпио» «мелкое» дорожно-транспортное происшествие с автомобилем марки «Мазда», повредив левое зеркало заднего вида, после чего начал скрываться. Водитель «Мазды» начал преследование виновника ДТП, который вилял из стороны в сторону и не давал водителю «Мазды» обогнать себя. Водитель «Форда» не справился с управлением автомобиля и столкнулся с автомобилем марки «Рено Меган», за рулем которого находился 43-летний житель Кобрина.

К счастью, обошлось без жертв. 

# авто # Авария в Брестской области

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