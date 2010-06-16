Швед за рулем японского автомобиля выиграл белорусский этап чемпионата России по ралли

За два дня гонщики должны были преодолеть 385 км, из них с трамплинами и виражами — 150 км. Соревнования проходили на браславской трассе

На браславской трассе было проведено первое в Беларуси международное ралли «Славянский Кубок», в котором участвовало 55 экипажей из Украины, Литвы, России, Беларуси и др. стран.

Проблемы гонщикам создавали огромные клубы пыли, при таком занавесе приходилось двигаться буквально вслепую. Те, кому гонку продолжить не удавалось, отправлялись в парк на ремонт. Время на обслуживание было строго лимитировано: не вложился - начисляются штрафные баллы.

Белорусский «Славянский кубок» внесен в официальный календарь Международной федерации автомобильного спорта.

Борьба за первое место в абсолютном зачете развернулась между двумя спортсменами: лидером чемпионата Андреем Жигуновым и действующим чемпионом России шведом Патриком Флодином. Победителей разделили 9,2 секунды в пользу шведского пилота.

Патрик Флодин, пилот (Швеция), победитель:

Судьи хорошо работали, даже помогали во время гонки. Мешала пыль, дороги похожи на финские, но нет таких прыжков. Борьба была напряженной до последней секунды.

В гонке было представлено немало смешанных экипажей. В этот раз их было 8. Дебютировали как единственный женский экипаж наши соотечественницы Наталья Сироткина и Алла Борель. Лучшим из белорусов назван экипаж Анатолия Шимаковского.