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Швед за рулем японского автомобиля выиграл белорусский этап чемпионата России по ралли

16 июня 2010 12:44
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За два дня гонщики должны были преодолеть 385 км, из них с трамплинами и виражами — 150 км. Соревнования проходили на браславской трассе

На браславской трассе было проведено первое в Беларуси международное ралли «Славянский Кубок», в котором участвовало 55 экипажей из Украины, Литвы, России, Беларуси и др. стран.

Фото флаги

Фото ралли

Фото авто

Проблемы гонщикам создавали огромные клубы пыли, при таком занавесе приходилось двигаться буквально вслепую. Те, кому гонку продолжить не удавалось, отправлялись в парк на ремонт. Время на обслуживание было строго лимитировано: не вложился - начисляются штрафные баллы.

Фото ремонт

Фото ремонт

Белорусский «Славянский кубок» внесен в официальный календарь Международной федерации автомобильного спорта.

Фото заезд

Борьба за первое место в абсолютном зачете развернулась между двумя спортсменами: лидером чемпионата Андреем Жигуновым и действующим чемпионом России шведом Патриком Флодином. Победителей разделили 9,2 секунды в пользу шведского пилота.

Фото автомобиль

Патрик Флодин, пилот (Швеция), победитель:
Судьи хорошо работали, даже помогали во время гонки. Мешала пыль, дороги похожи на финские, но нет таких прыжков. Борьба была напряженной до последней секунды.

Фото Патрик Флодин, пилот (Швеция), победитель

Фото прыжок

 В гонке было представлено немало смешанных экипажей. В этот раз их было 8. Дебютировали как единственный женский экипаж наши соотечественницы Наталья Сироткина и Алла Борель. Лучшим из белорусов назван экипаж Анатолия Шимаковского.

Фото авто

Фото ралли
# авто

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