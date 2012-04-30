Шокотерапия в Гомеле: в центре города выставлены груды металлолома, бывшие когда-то автомобилями

Новости Беларуси. На одной из площадей Гомеля развернули зрелищную, но довольно печальную экспозицию. Груды искореженного металла когда-то были автомобилями. За каждым – своя история и зачастую трагическая.

Сотрудники ГАИ постарались таким образом привлечь внимание водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельчанин:

Шокотерапия очень хорошо повлияет на подсознание, будут водители задумываться о том, стоит ли вообще превышать скорость.

Ольга Резвякова, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

В связи с установившейся теплой погодой резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий на территории Гомельской области. Поэтому Госавтоинспекция еще раз хочет обратить внимание общественности на проблемы дорожно-транспортного травматизма.