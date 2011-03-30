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Шикарные автомобили и блистательные девушки – умопомрачительное сочетание

30 марта 2011 12:02
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Любой крупнейший мировой автосалон не может обойтись без красивых девушек. И не имеет значения, это выставка в Женеве, Детройте, Париже или Москве – красоте все нации покорны.

Особую благодарность при подготовке «хит-парада» хочется выразить итальянцам. Уж кто-то, а они знают толк в красоте. Какие звучные имена – «Alfa Romeo», «Bertone», «Lancia», а какие девушки вокруг. На фоне этой красоты, пожалуй, меркнет даже новый хэтчбек «Guilietta».

«Alfa Romeo»

«Alfa Romeo»

«Alfa Romeo»

«Bertone»

«Bertone»

«Bertone»

«Alfa Romeo»

«Alfa Romeo»

«Alfa Romeo»

«Alfa Romeo»

А эта машинка, видно, создана для нее и только для нее, любимой и неповторимой. Посему и называется просто – «Elle».

«Elle»

«Abarth». Нельзя оставаться равнодушным и при виде девушек на фоне очень злых «малышей» со знаменитым скорпионом на капоте. Видно, от его «укуса» на машинках вдруг появились агрессивные бамперы, диффузор, а также крупный спойлер – а потому и девчонки от «малюток» в полном восторге.

«Abarth»

«Abarth»

«Abarth»

Вот мы добрались и до главной «достопримечательности» от ателье «Zagato». Очень привлекательный костюм, выгодно подчеркивающий достоинства своей обладательницы. Пожалуй, даже слишком выгодно, потому как на быстрый суперкар после этого не обращаешь никакого внимания.

«Zagato».

Знают толк в женщинах и французы. Чтобы понять это, достаточно лишь одного взгляда на дружную девичью кампанию, взгромоздившуюся на концептуальный хэчтбек «Lacoste». У этого чуда нет даже дверей. А зачем они тут, если автомобильчику самое место на каком-нибудь залитом солнцем пляже – непременно в компании прекрасных девушек, с которыми и в бадминтон, и в сквош поиграть можно.

«Lacoste»

«Lacoste»

«Lacoste»

Этот автомобиль может набрать более 250 км/ч «максималки», сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Ситроен

Ситроен

Чудесные леди, больше похожие на сказочных фей, – и вот экспозиция, на которой красуются роскошный кроссовер и купе от «Cadillac», более чем полноценная. Пожалуй, это тот самый случай, когда размер для дам все-таки имеет значение.

«Cadillac»

«Cadillac»

«Cadillac»

«Cadillac»

Но как ни крути, девушки и автомобили – две большие страсти мужчин. И если их объединить, получится очень взрывоопасная смесь.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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