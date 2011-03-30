Шикарные автомобили и блистательные девушки – умопомрачительное сочетание

Любой крупнейший мировой автосалон не может обойтись без красивых девушек. И не имеет значения, это выставка в Женеве, Детройте, Париже или Москве – красоте все нации покорны.

Особую благодарность при подготовке «хит-парада» хочется выразить итальянцам. Уж кто-то, а они знают толк в красоте. Какие звучные имена – «Alfa Romeo», «Bertone», «Lancia», а какие девушки вокруг. На фоне этой красоты, пожалуй, меркнет даже новый хэтчбек «Guilietta».

А эта машинка, видно, создана для нее и только для нее, любимой и неповторимой. Посему и называется просто – «Elle».

«Abarth». Нельзя оставаться равнодушным и при виде девушек на фоне очень злых «малышей» со знаменитым скорпионом на капоте. Видно, от его «укуса» на машинках вдруг появились агрессивные бамперы, диффузор, а также крупный спойлер – а потому и девчонки от «малюток» в полном восторге.

Вот мы добрались и до главной «достопримечательности» от ателье «Zagato». Очень привлекательный костюм, выгодно подчеркивающий достоинства своей обладательницы. Пожалуй, даже слишком выгодно, потому как на быстрый суперкар после этого не обращаешь никакого внимания.

Знают толк в женщинах и французы. Чтобы понять это, достаточно лишь одного взгляда на дружную девичью кампанию, взгромоздившуюся на концептуальный хэчтбек «Lacoste». У этого чуда нет даже дверей. А зачем они тут, если автомобильчику самое место на каком-нибудь залитом солнцем пляже – непременно в компании прекрасных девушек, с которыми и в бадминтон, и в сквош поиграть можно.

Этот автомобиль может набрать более 250 км/ч «максималки», сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Чудесные леди, больше похожие на сказочных фей, – и вот экспозиция, на которой красуются роскошный кроссовер и купе от «Cadillac», более чем полноценная. Пожалуй, это тот самый случай, когда размер для дам все-таки имеет значение.

Но как ни крути, девушки и автомобили – две большие страсти мужчин. И если их объединить, получится очень взрывоопасная смесь.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY