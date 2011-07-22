Серб на «Пежо» с российскими номерами протаранил «Жигули» на трассе Минск – Брест. Два человека погибли

Авария произошла утром 22 июля в Кобринском районе вблизи деревни Большие Прилуки.

Как утверждают очевидцы, автомобиль «Пежо», которым управлял гражданин Сербии, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2103», двигавшемся в попутном направлении. В салоне «Жигулей» находились три человека. В результате столкновения водитель и пассажир погибли, а еще один человек оказался зажатым в салоне. После того, как работники МЧС достали его с помощью аварийно-спасательного инструмента, он был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель «Пежо» в результате аварии не пострадал, сообщает ctv.by.