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Серб на «Пежо» с российскими номерами протаранил «Жигули» на трассе Минск – Брест. Два человека погибли

22 июля 2011 12:44
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Авария произошла утром 22 июля в Кобринском районе вблизи деревни Большие Прилуки.

Как утверждают очевидцы, автомобиль «Пежо», которым управлял гражданин Сербии, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2103», двигавшемся в попутном направлении. В салоне «Жигулей» находились три человека. В результате столкновения водитель и пассажир погибли, а еще один человек оказался зажатым в салоне. После того, как работники МЧС достали его с помощью аварийно-спасательного инструмента, он был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель «Пежо» в результате аварии не пострадал, сообщает ctv.by.

# Аварии # авто

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